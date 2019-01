Edgar Davids, ex centrocampista della Juventus presente a Firenze alla rassegna di moda 'Pitti bimbo', parla dei bianconeri e del Milan: "A me Gattuso come tecnico piace tantissimo. Quando tu devi giocare con uno che è nella tua squadra che dà sempre il 120%, come era Gattuso, è un piacere farlo. Lui vuole sempre vincere e dà sempre l'anima per farlo. Sono contento perché al Milan sta facendo bene, peccato per la Supercoppa. Piatek? Non lo conosco. Al Milan ci sono Gattuso, Maldini e Leonardo e loro sapranno valutare quali giocatori sono da Milan e quale no. Io tifo perche' il Milan vada bene perche' a prescindere da quel che sta facendo la Juventus, e' sempre bello per l'Italia quando ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto. La Juventus puo' vincere la Champions League anche se la bellezza di questa coppa e' che in tanti la possono vincere. Con Cristiano Ronaldo ovviamente i bianconeri hanno qualche chance in piu'".