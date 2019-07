Edgar Davids, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del mercato bianconero sulle pagine de La Stampa:



DE LIGT - "Non dobbiamo esagerare con gli elogi a de Ligt, ha giocato solo un anno ad alti livelli. È ancora giovane e bisogna vedere cosa potrà fare in Serie A. Nessuno come lui? Può darsi, però serve star calmi: non ha ancora vent’anni. Speriamo che possa rivelarsi un gran colpo per la Juve".



PARAGONE - "Non so dirlo adesso. Ho avuto il piacere di essere in squadra con difensori come Ferrara, Montero, Maldini, Costacurta, Tassotti. Era anche un’ altra epoca, con stranieri più forti rispetto a quelli di oggi. Il livello del calcio in Italia era più alto".



JUVE PIU' FORTE - "Se non sbaglio, mi sembra che non sia andata in finale di Champions... E allora? Aspettiamo e auguriamoci che quest’anno vada meglio".



CHAMPIONS - "Certo, se vuoi essere il migliore deve essere un’ossessione".