IL BAYERN MONACO PERDE DAVIES E UPAMECANO

Brutta tegola per il, che dovrà affrontare l'nei quarti di Champions League e il resto della stagione senza. Il terzino classe 2000 con la nazionale canadese ha riportato la, che lo costringerà dopo l'intervento chirurgico a stare fuori per i prossimi sei mesi. Un infortunio grave ed evitabile secondo l'agente del giocatore: ""., procuratore che cura gli interessi di Davies, ha parlato a TZ e si è lanciato in dure accuse contro il Canada: "Non avrebbe dovuto giocare la finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti (CONCACAF Nations League, ndr). Sono rimasto sorpreso che sia sceso in campo dall’inizio perché aveva comunicato al ct che non era in grado di iniziare. Una fonte interna alla Federcalcio canadese mi ha detto venerdì sera che Alphonso non avrebbe iniziato, ma sarebbe potuto scendere in campo per qualche minuto. Loro stesso hanno detto che non avrebbe dovuto giocare affatto".

- Huoseh non si ferma e critica duramente anche, commissario tecnico del Canada:" Avrebbe dovuto gestire meglio la situazione perché questo infortunio poteva essere evitato. Prima del Canada ha allenato professionalmente ai massimi livelli e dovrebbe sapere molto bene che non di devono correre rischi quando i giocatori ti dicono di non poter giocare. So che la partita contro gli USA era molto sentita e c’erano grandi motivazioni per vincerla, ma la salute dei giocatori dovrebbe venire prima di tutto. Le Nazionali devono fare un lavoro migliore per proteggerli".

