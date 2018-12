Già nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato, attraverso le notizie raccolte dal nostro inviato Daniele Longo, che. E anche oggi nessun quotidiano - nemmeno per un errore di stampa - dà una speranza all'ex centrocampista della Nazionale di scendere in campo. Se questa informazione venisse confermata quando conosceremo le formazioni ufficiali della gara di San Siro, attorno all'ora di pranzo, non potremmo, unico clone dell'argentino in organico. Quindi sono caduti per, in contemporanea. Infine, nelle ultime ore, addirittura la riserva perenneTra i centrocampisti, in un reparto già piuttosto carente,, ovviamente. Rino può ovviamente far giocare chi vuole, ci mancherebbe. Se però dice che è una decisione tecnica, come ha provato a far credere anche ieri,, i quali avrebbero invece il diritto di conoscere la verità. E di sapere perché oggi andranno a San Siro per vedere un terzino che fa la mezzala, anziché un ex azzurro tuttora attivo e sotto contratto, ancorché mai amato dal popolo rossonero.E' certo che la faccenda non è tecnica, perché in tutte queste partite con il centrocampo disintegrato R@steagresti