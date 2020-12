All'interno della casa del GF Vip condotto da Alfonso Signorini ne stanno succedendo di cotte e di crude con cambi di concorrenti, nuovi ingressi e uscite che fanno rumore. All'interno della casa sono rimaste le due bellissime Dayane Mello e Giulia Salemi protagoniste di un siparietto molto hot.



In costume a bordo piscina la Mello si è lasciata andare in apprezzamenti importanti verso la modella e influencer italiana: "Sono sconvolta, hai un corpo perfetto. Pensavo che usassi photoshop e invece hai una forma (indicando il lato b) perfetta". "Ho poco seno", ha ribattutto la Salemi, ma la Mello non si è fermata "Ma va, quello è perfetto così".



Le due si conoscono dal 2016 quando infiammarono e diedero scandalo sul red carpet del festival di Venezia indossando due abiti, uno arancione e uno rosa, sotto cui non indossavano gli slip e con spacchi che arrivavano ben sopra l'inguine.



Ecco le loro foto nella nostra gallery