Dayane Mello e Mario Balotelli? Di nuovo? La risposta è sì, come raccontato dallla rivista scandalistica Chi che, dopo aver intervistato la modella brasiliana qualche settimana fa e averle strappato la conferma di essere di nuovo fidanzata, ha svelato che quell'uomo è proprio l'attaccante del Monza con cui era stata fidanzata già in passato.



"Se vi dico chi è succede un casino", aveva rivelato la Mello a Chi, ma gli indizi conducono tutti a Balotelli con i ben informati che parlano addirittura di un Super Mario con intenzioni molto serie per il futuro. Da Dayane nessuna conferma, ma solo nuovi scatti supersexy in cui fa di tutto tranne che nascondere un fisico statuario, E noi quelle foto ve le mostriamo nella nostra gallery.