Nelle ultime ore si è infiammato. Lasarebbe infatti stata avvistata sul Lago di ComoLa ex concorrente del GF Vip 5 infatti, come mostra uno scatto apparso sui social, ha dedicato un pensiero all'uomo misterioso: "Special place with the most special person". La storia, poi rimossa, la vedrebbe in compagnia diattualmente svincolato.Nel frattempo le FOTO sul bagnasciuga non mentono...