, società proprietaria del gruppo Sky Sport,per tutta la giornata di ieri, con pesanti ripercussioni sulla trasmissione, tra le altre, di Inter-Cagliari. E dopo le accuse nemmeno tanto velate rivolte da quest'ultima a CTS - Comcast technology solutions - individuato come responsabile dei problemi tecnici riscontrati. Adombrando il sospetto di una, appena cominciata, è tangibile dopo la decisione della Lega Serie A di assegnare per i prossimi tre anni i pacchetti principali dei diritti a trasmettere i match del campionato italiano, interrompendo dopo molti anni l'egemonia di Sky.- Circostanza prontamente smentita dai fatti, visto che altre realtà che hanno un rapporto di collaborazione con Cts - come via Viaplay ed Eurosport - avrebbero riscontrato problemi di trasmissione nella giornata di ieri, secondo quanto ricostruisce La Repubblica. Dopo poche ore dal fattaccio,, quando il ripetersi di tali situazioni potrebbe generare molte più riflessioni e portare a conseguenze ad oggi inimmaginabili. Del resto,- Nel firmare il contratto di concessione per il triennio 2021-2024,- a differenza di alcuni club -Le prossime saranno settimane infuocate, col pacchetto delle tre partite in co-esclusiva ancora da assegnare, Sky che può tornare in corsa col nuovo bando dopo essersi vista respingere l'ultima offerta presentata in occasione di quello precedente e la posizione di estrema delicatelezza nella quale si trova Dazn, pronta a riaccendere uno scontro mai sopito con la Lega come spettatrice interessata.