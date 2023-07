"DAZN", azienda che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A, ha reso noti i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2023-2024. Questi i prezzi per quanto riguarda il piano STANDARD che include la Serie A TIM, UEFA Europa League e UEFA Conference League:



40,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso



30,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (371,88 euro all’anno)



299 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (24,91 euro al mese).



Questi, invece, i prezzi per quanto riguarda il piano PLUS, che permette di guardare i contenuti su 7 diversi dispositivi e condividere i costi dell'abbonamento con un utente esterno alla propria rete domestica:



55,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso



45,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (551,88 euro all’anno)



449 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (37,41 euro al mese).