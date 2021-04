per il calcio del presente ma soprattutto del futuro. Sul tavolo, infatti, la decisione sulle 12 sedi degli Europei ma soprattutto la nuova formula delle competizioni continentali dal 2024.a lungo invocata dai plenipotenziari proprietari delle big europee.. Tutt'altro. Lo rivela il Corriere dello Sport, che spiega come da tempo vi lavora. Il quale, dopo essersi aggiudicato il bando principale per trasmettere la Serie A per il triennio 2021/2024, vanta ora i diritti di tre dei 5 principali campionati (oltre all'Italia, anche Francia e Spagna).. Contraria, ovviamente, l'Uefa, preoccupata dall'idea di uno scenario simile a quello del basket, con una nuova competizione indipendente dalla Fiba,Si sono tirate fuori, invece, le squadre francesi, Psg compreso. Ad accogliere ben volentieri il progetto, invece, sembrano essere club come Real Madrid e Barcellona.Alla luce di ciò - conclude il Corriere dello Sport -