La Serie A su un unico decoder. Secondo quanto riporta MilanoFinanza Tim, Dazn e Sky sono al lavoro per riportare su Sky i canali Dazn e, forse, l'app Dazn sul decoder Sky Q. In parte è quello che era avvenuto nel precedente triennio (quando su Sky era disponibile il canale Dazn 1) ed è quello che accade oggi negli abbonamenti per gli esercizi commerciali, dove il segnale Dazn arriva via satellite senza intoppi nella connessione.



DUE ABBONAMENTI, UN DECODER - Sky in questo schema non avrebbe una sublicenza dei diritti, ma solo la disponibilità di Dazn nel suo bouquet. Resterebbero per gli utenti due abbonamenti separati ma un unico telecomando e la risoluzione forse definitiva dei problemi di trasmissione. L'accordo porterebbe alcune decine di milioni nelle casse di Dazn da Sky: su questa cifra si tratta ancora. Contemporaneamente, Tim ridurrebbe il suo impegno con Dazn da 340 milioni a circa 250, rinunciando all'esclusiva di Dazn.



COSTI - Come ricorda Repubblica, Dazn ha rivisto il suo listino prezzi per la prossima stagione, in vigore dal prossimo 2 agosto. Un anno fa il calcio in promozione costava 19,90 euro al mese, con la possibilità di condividere l'abbonamento utilizzando due device contemporaneamente e dimezzare dunque i costi. Adesso, terminata la promozione, il calcio su Dazn costa 29,90 e soprattutto la piattaforma streaming ha escluso per questa tipologia di abbonamento Standard la possibilità di visione condivisa: per avere due utenti connessi contemporaneamente serve un abbonamento Premium al costo di 39,90 euro. Con la pausa estiva del campionato, molti utenti hanno sfruttato la possibilità di sospendere i loro abbonamenti.