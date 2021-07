Non solo Serie A, Liga, FA Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Mls. Su Dazn sbarcano anche Europa League e Conference League. Fino al 2024, infatti, Dazn potrà contare su tutte le partite della seconda e della terza competizione continentale per club, con la Conference League che fa il suo debutto.



Offerta che si arricchisce, quindi, con le due competizioni che non saranno in esclusiva, in quid presenti anche nel pacchetto Sky. Lazio, Napoli e Roma, quindi, saranno visibili, nel loro cammino europeo, anche su Dazn.