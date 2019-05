Tempo di bilanci per Dazn Italia. Oggi a Milano il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha diffuso oggi i numeri e le curiosità legate alla prima stagione sportiva della piattaforma in ItaliaDAZN si conferma inoltre una piattaforma multidevice, che accompagna il tifoso durante la stagione in qualsiasi situazione: nel corso dell’ultimo mese oltre il 63% delle ore sono state viste in streaming attraverso Smart TV, Set-Top Box o console. Il 22% proviene da dispositivi mobile (smartphone e tablet), mentre il 15% da browser web. Una fotografia molto diversa rispetto al debutto della piattaforma, lo scorso agosto, quando solo il 38% delle ore viste arrivava dalla TV, segno che gli appassionati, imparando a conoscere il servizio, scelgono strumenti tecnologici all’avanguardia per migliorare la propria esperienza di intrattenimento.La piattaforma, nel corso della prima stagione, ha registrato una copertura capillare in tutte le regioni d’ItaliaUn dato che testimonia come lo sport possa essere più forte anche del digital divide che caratterizza il territorio. In termini di eventi, sono stati oltre 2.600 quelli in diretta trasmessi dal lancio ad oggi, pari a oltre 260 al mese, una media di quasi 9 eventi live al giorno, frutto della grande offerta multisport a disposizione degli appassionati di DAZN. Tra gli sport più visti in diretta, in termini di ore, domina chiaramente il calcio davanti a football americano, rugby e pallavolo. Considerando anche le visualizzazioni dei contenuti on demand, è possibile notare come questa funzionalità sia apprezzata dagli appassionati degli sport americani e di quelli da combattimento, che normalmente si svolgono in orari notturni, per la comodità di vedere il contenuto in qualsiasi orario, senza dover aspettare, come nella TV lineare tradizionale, il momento della replica.La classifica dei campionati più visti vede anche qui una forte presenza del calcio, con Serie A TIM, Serie BKT e Liga sul podio. Si inseriscono in questa graduatoria NFL e UFC, competizioni in grande crescita e molto apprezzate dai giovani. Gli eventi più visti sulla piattaforma, in termini di ore, coincidono con tre partite della Serie A TIM disputatisi da dicembre in poi. Al primo posto il big match della 34^ giornata di Serie A TIM (27 aprile 2019), Inter - Juventus, seguito da Juventus - Roma (17^ giornata, 22 dicembre 2018) e Milan - Napoli (21^ giornata, 26 gennaio 2019). Per la Serie BKT l’incontro più seguito è stato quello tra le due squadre promosse al termine della stagione, Lecce - Brescia del 28 aprile (35^ giornata). A seguire due sfide tra team con alcune delle tifoserie più numerose e “calde” del campionato: Hellas Verona - Pescara (andata semifinali playoff, 22 maggio) e Palermo - Foggia (22^ giornata, 4 febbraio).Completano il podio due dei quattro Clásico tra Barcellona e Real Madrid trasmessi in esclusiva sulla piattaforma nel corso dell’anno. Nel corso dei primi dieci mesi DAZN, all’interno della sua offerta multisport, ha inoltre proposto agli appassionati alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo. Spiccano, tra gli altri, il Super Bowl LIII tra Rams e Patriots, i migliori combattimenti di boxe e MMA, l-adrenalina del rugby, tra cui il test match tra Irlanda e Italia (prima sfida di una nazionale azzurra su DAZN), e le grandi emozioni delle coppe europee maschili e femminili di pallavolo, culminate con le Super Finals di Champions League da Berlino.“Siamo soddisfatti di come è andata questa prima stagione che ci ha visto crescere notevolmente.afferma Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN. “Il fatto che la partita più vista in termini di ore, Inter - Juventus, si sia giocata praticamente al termine della stagione testimonia la fiducia che ci hanno dato i tifosi, riconoscendo i miglioramenti della piattaforma. Questo è un ulteriore stimolo a migliorarci sempre di più e continuare a investire in un mercato, come quello italiano, dalle notevoli potenzialità.”“In termini di qualità, da agosto a oggi abbiamo lavorato senza sosta per migliorare il servizio, rilasciando almeno due aggiornamenti al mese per ognuno dei dispositivi compatibili con DAZN. Siamo riusciti a ridurre di oltre la metà il tempo medio di rebuffering e ad aumentare costantemente la percentuale di spettatori che potevano guardare gli eventi in HD. A questo va aggiunto un dialogo costante con i nostri fornitori tecnologici e con gli internet provider, a vantaggio non solo di DAZN, ma di tutti i servizi che richiedono una connessione dati. Siamo arrivati in Italia per rimanere e vogliamo portare un impatto duraturo all'infrastruttura digitale di questo paese ed è significativo che la banda larga in Italia possa diffondersi proprio grazie allo sport.”, conclude la Diquattro.