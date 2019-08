Ritorno in Inghilterra all'orizzonte per Wayne Rooney. Lo scrive il Telegraph, con l'attaccante del DC United, franchigia della Major League Soccer, che può fare ritorno a casa: Philip Cocu sta pensando all'ex Manchester United ed Everton nel ruolo di suo assistente e giocatore al Derby County. L'agente del calciatore ne sta parlando con i club interessati, col Wazza che gradirebbe il ritorno in Inghilterra.