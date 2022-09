Antony De Avila Charris è in cercare a Napoli, dove era stato arrestato il 21 settembre 2021 e ora sta scontando una condanna per traffico internazionale di droga. Lyda Valenzuela, la moglie del 58enne ex attaccante colombiano che giocò i Mondiali di USA '94 e Francia '98, ha dichiarato: "Per dimostrare la sua innocenza abbiamo dovuto vendere delle proprietà e ora ci servono altre risorse, ma non ne abbiamo più. Mi sono stancata di bussare alle porte e di chiedere aiuto a tante persone, ex calciatori, dirigenti, allenatori, tifosi, politici. Hanno detto che ci avrebbero aiutato, ma non si sono più fatti vedere. Altri non rispondono nemmeno al telefono. Mi sento sola, non vedo quell'amore che hanno professato ad Anthony quando giocava e dopo il suo ritiro non lo vedo".