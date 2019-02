Dagli Stati Uniti, dove si appresta a iniziare ufficialmente l'avvventura alla guida dei campioni MLS in carica di Atlanta United, il tecnico olandese Frank de Boer è tornato a parlare della sua deludente parentesi all'Inter. Al portale nos.nl l'ex difensore del grande Ajax di van Gaal ha dichiarato: "Sono sicuro che se faccio qualcosa di buono qui, torno naturalmente in un club europeo. Ho notato che quando ero un giocatore e sono andato a Qatar e la Turchia, è stato un arricchimento. Qui lavoriamo da quasi tre settimane e mi ha sorpreso molto la disciplina, quanto velocemente apprendono le cose: sono molto positivo. Che lezione che ho imparato all’Inter e al Crystal, avrei dovuto concentrarmi maggiormente sul calcio. All’Inter hai così tante influenze, volevano vedere dei risultati. Poi sei così tanto coinvolto. Dopo quattro mesi, avevo già la sensazione di lavorare per sei anni. Ero stanco, davvero stanco".