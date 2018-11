Ronald De Boer sa cosa vuol dire giocare con le maglie di Ajax e Barcellona. L'ex nazionale olandese ha parlato del futuro dei due talentini dei Lancieri: de Jong e de Ligt. Il secondo è nel mirino della Juventus ma De Boer consiglia altre destinazioni: ​"Consiglio ad entrambi di firmare con il Barcellona o per il Manchester City. Lo stile dell'Ajax è lo stesso dei catalani. Potrebbero adattarsi molto velocemente. Poi ovviamente il Barcellona è la squadra del mio cuore. I soldi non sono importanti, non conta un milione in più o in meno. Quello che importa è che vadano in una squadra che si adatta al loro stile. Entrambi hanno tanta qualità ed hanno tante squadre che vorrebbero acquistarli".