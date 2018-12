Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, l'ex tecnido dell'Inter, Frank de Boer, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro.



“Dopo le esperienze deludenti con Inter e Crystal Palace c'era molta negatività intorno a me. All'Ajax sono stato benissimo, ma le settimane all'Inter e in Premier mi hanno sfiancato. Sono durate ottanta giorni, ma mi sono costate tanta energia quanta quella spesa in cinque anni e mezzo all'Ajax. All'estero si presta troppa attenzione a questioni marginali; tu provi a far funzionare le cose e tenere tutto sotto controllo ma non ci riesci oppure vieni ostacolato. Finisci col concentrarti più su aspetti periferici che sulle questioni delle quali vorresti prenderti cura. Hai sempre cose da correggere e questo costa molta energia".