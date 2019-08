Frank de Boer parla senza peli sulla lingua della parità salariale tra calciatori e calciatrici. L'allenatore olandese dell'Atlanta United (ex Inter) ha dichiarato al Guardian: "Per me è ridicolo, come nel tennis. Ci sarà una differenza se la finale dei mondiali maschili viene vista da 500 milioni di persone e quella femminile da 100 milioni di persone, non è lo stesso. Le donne devono essere pagate quanto meritano, non meno, ma quello che davvero meritano. Se il calcio femminile diventerà popolare come il calcio maschile, allora prenderanno le stesse cifre perché le entrate pubblicitarie saranno maggiori. Ma se non è così, perché devono guadagnare le stesse cifre? Penso sia ridicolo e non lo capisco".