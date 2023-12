Il quotidiano saudita Asharq al-Awsat rivela che a Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City è stata inviata una prima offerta dall'Al-Qadsiah, che milita nella seconda divisione saudita (al momento 3° in classifica). Una proposta XXL per convincerlo a lasciare la Premier League, ma per il momento il giocatore non ha intenzione di lasciare il City con cui vuole ancora vincere titoli.