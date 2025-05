De Bruyne-Napoli, perché si può fare davvero

Getty Images

al Napoli è più di una suggestione. Il centrocampista belga si svincolerà dal Manchester City per fine contratto, l'accordo non verrà rinnovato per volontà del club ma il classe '91 - 34 anni tra un mese - vorrebbe rimanere in Europa con l'obiettivo di giocare in un campionato di alto livello, convinto di poter fare ancora la differenza. De Laurentiis ha già fatto passi concreti per sondare la situazione mandando il ds Manna in missione in Inghilterra,

- Il giocatore ha già avuto alcune offerte dall'Arabia Saudita ma la sua volontà è quella di rimanere al top, giocare in uno dei cinque campionati principali senza far spegnere i riflettori sulle sue giocate. Per questo,e intende prima valutare tutto quello che arriverà - eventualmente - da Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna. De Bruyne a zero può essere un'occasione per chiunque, e oltre a Napoli a oggiL'apertura agli azzurri è arrivata anche grazie all'amicizia con Romelu Lukaku, compagno di squadra in nazionale che ritrovrebbe anche in Italia.

- De Bruyne lascerà il Manchester City dopo dieci stagioni: il belga è diventato; un palmarès pieno di trofei conquistati con il club inglese: 6 Premier League, 5 Coppe di Lega, 2 Coppe d'Inghilterra, 3 Community Shield, una Champions, una Supercoppa europea a un Mondiale per Club.