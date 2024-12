Getty Images

De Bruyne rimarrà al Manchester City? "E' come se qualcuno ne sapesse più di me..."

15 minuti fa



Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City di Pep Guardiola, ha parlato a Sky Sport UK, dove ha analizzato la situazione riguardante il suo futuro (il suo contratto con i Citizens è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025): “Non ci sono grandi novità, ma leggo e sento molto… È come se qualcuno ne sapesse più di me, magari ho bisogno io di parlare con qualcuno! Ancora però non è successo, il momento giusto non è arrivato. Io sto bene, con il tempo arriverà quel che deve”.



DECISIONE - “Lo scorso anno ho avuto un grave infortunio, rimanendo fuori sei mesi mi ci è voluto del tempo per riprendere. Poi però è successo un altro problema, la situazione non si è fatta bella. Io però sento di poter fare ancora la differenza. Quando sentirò arrivare il momento in cui tutto sarà difficile, allora dovrò prendere una decisione. Ma per il momento mi sento ancora bene”.