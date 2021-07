Dopo il colpo ricevuto da Palhinha, Kevin De Bruyne era in forte dubbio per la partita tra Belgio e Italia. Alla fine il ct Martínez lo ha schierato regolarmente dall’inizio e il talento del City ha giocato comunque un’ottima gara, nonostante poi l’eliminazione dei Diavoli Rossi. Lo stesso De Bruyne, però, ha dichiarato dopo la partita che è stata molto dura scendere in campo: “Ringrazio i medici, è stato un miracolo giocare perché avevo un infortunio alla caviglia, una lesione dei legamenti. Sentivo la responsabilità di giocare per il mio Paese”.