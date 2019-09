"Non credo si possa parlare di crisi per il Milan. I rossoneri non hanno più i calciatori per ambire ai risultati di un tempo. E' una squadra giovane, di talento, ma i giovani devono crescere e imparare una filosofia di gioco. Ci sta perdere il derby." Questo il pensiero di De Canio a 'Tutti Convocati' su Radio 24.