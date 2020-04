Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli (tra le altre) ha rilasciato un'intervista al quotidiano Roma di Napoli. Tra i diversi argomenti trattati c'è anche quello riguardo i due nuovi acquisti che arriveranno per la prossima stagione:



Petagna e Rrrahmani sono pronti per il Napoli?

"Se Di Lorenzo che veniva da Matera e poi Empoli ha dato una grande risposta, perché non pensare che possano farlo anche loro!? Di Lorenzo credo sia la sorpresa più bella, il giocatore più continuo di questo Napoli. Anche Hamsik arrivò da Brescia e sembrava essere una scommessa, poi quello che ha fatto in tutti questi anni a Napoli è sotto gli occhi di tutti. Non credo conti tanto da dove vengono ma quello che realmente valgono".