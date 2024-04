De Canio: 'Valzer delle panchine? Conte starà impazzendo...'

7 minuti fa



Antonio Conte rischia di rimanere col cerino in mano in un'estate di grandi cambiamenti sulle panchine di mezza Europa. L'ex Inter e Juve infatti è stato accostato a tante squadre ma nessuna di queste pare voglia compiere un passo decisivo per portare il leccese in società. Di lui e del suo futuro ha parlato l'allenatore Luigi De Canio, a Kiss Kiss Napoli.



L'ANALISI - "Conte starà impazzendo senza campo, Antonio ama tantissimo il campo come tutti gli allenatori. Ha l'ossessione della vittoria, riesce a farsi seguire dai calciatori come pochi allenatori sanno fare in maniera completa. Nella sua idea di calcio, dovendo giocare per vincere, cerca di farsi seguire e di farsi prendere i giocatori che gli servono, quelli che per lui sarebbero fondamentali. Si trovò Pirlo alla Juventus e non era pensato per lui, per la Juve sembrava un giocatore a fine carriera. Antonio pensava a giocatori più fisici, ma non ebbe preoccupazioni o remore e l'ha reso ancora più forte di come era già. Il 4-2-4 che faceva a Bari lo rubò a Ventura che lo faceva a Pisa".