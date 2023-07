David De Gea attacca platealmente il Manchester United: il portiere spagnolo, parcheggiato dagli inglesi nei quali milita da dodici anni, nell'attesa di raggiungere con l'Inter l'accordo per il trasferimento a Old Trafford di Andrè Onana, richiesto espressamente dal suo vecchio tecnico all'Ajax, Erik Ten Hag, non ha preso bene il comportamento dei Red Devils.Lo United infatti prima gli ha offerto un rinnovo annuale al ribasso, poi, quando l'ex Atletico ha accettato la proposta, non ha voluto chiudere l'accordo. Per questo il classe 1990 ha postato sul proprio account Twitter l'immagine di un giocoliere, come a testimoniare il fatto di essere finito al centro di un "circo", mediatico e non solo. Attacco duro, dopo una lunga carriera da Diavolo Rosso.Nel frattempo l'Inter, che ieri ha dato una sorta di ultimatum agli inglesi nelle parole di Piero Ausilio, ha rifiutato la prima proposta economica messa sul piatto dal Manchester United per il portiere camerunese, pari a 45 milioni di euro: c'è però il desiderio di tutte le parti in causa di trovare una quadra prima del ritiro dei nerazzurri, fissato per l prossimo 13 luglio.Filtra comunque ottimismo circa l'ok definitivo di Viale della Liberazione per il rilancio dei Red Devils, che dovrebbero spingersi a offrire circa 50 milioni di euro per realizzare l'affare, più bonus. Anche Onana ha dato il proprio assenso, come testimonia il messaggio che sa di addio al nerazzurro postato sui propri social, mentre le piste che portano a Justin Bijlow, David Raya e Diogo Costa sono molto meno battute.