De Gea: "Ho detto subito sì alla Fiorentina. Rinnovo? Intanto finiamo l'anno"

Getty Images

E' arrivato a parametro zero dopo un anno di inattività. Tant'è che qualcuno ha immediatamente espresso un po' di scetticismo intorno al suo arrivo. Maha immediatamente spazzato via dubbi e incertezze a forza di parate dimostrando fin da subito di essere ancor aun portiere di caratura internazionale. E l'ex United si è raccontato oggi in un'intervista a Repubblica: "Dopo aver giocato per così tanti anni ad altissimi livelli volevo soltanto stare un po’ tranquillo. Forse è stato il periodo più bello della mia vita. Ho potuto vivere intensamente la famiglia, mia moglie Edurne, mia figlia Yanay, vedere più spesso quegli amici che ero riuscito a vedere così poco negli ultimi anni. Mi spostavo da Madrid a Manchester e continuavo ad allenare testa e fisico"

- "La città è splendida, la gente meravigliosa. Il club ha una storia unica, il Franchi mi emoziona, lo trovo bellissimo e molto caldo. Ho subito detto di sì. E poi, il campionato italiano mi ha sempre attirato""Avevo capito fin dal primo giorno l’importanza di questa gara. Stadio pieno, 3-0, brividi"- "È stata durissima. Edoardo è un ragazzo meraviglioso, ci siamo sentiti spesso quando era in ospedale. Ci ha tranquillizzati e adesso fortunatamente sta bene."- "Ho firmato per un anno e il club ha l’opzione per il rinnovo (a ingaggio raddoppiato, 2.4 milioni di euro, ndr). Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione"