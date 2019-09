David de Gea, arrivato a Manchester nell’estate del 2011 per sostituire Edwin Van der Sar tra i migliori portieri della storia dei Red Devils, ci ha messo un po’ per guadagnarsi la fiducia dei tifosi inglesi. Il suo primo anno fu un susseguirsi di alti e bassi tanto da far credere che Sir Alex Ferguson avesse commesso un errore ingaggiandolo. Niente di più sbagliato. Già alla seconda stagione il portiere spagnolo riuscì a dimostrare di quale pasta fosse fatto contribuendo in maniera determinante alla vittoria della Premier League 2012/13. Poi l’addio di Ferguson ha messo il mondo United di fronte alla sua pesante eredità e, nonostante allenatori importanti e investimenti ingentissimi, i Red Devils hanno assistito da spettatori alle vittorie dei rivali. Solo qualche soddisfazione tra cui Coppa d’Inghilterra 2015/16 e l’Europa League 2016/17, vittorie per le quali è stato fondamentale l’apporto di De Gea. Le ultime stagioni sono state invece difficili. Distratto dai problemi di rinnovo, il portiere non ha saputo mantenere la costanza di altissimo rendimento dimostrata in passato. Il contratto è in scadenza al 30 giugno 2020 e sembra che la Juventus stia fiutando l’affare, l’ennesimo a parametro zero. Se i bianconeri decidessero di puntare su di lui sacrificando Szczesny si assicurerebbero uno dei migliori portieri in circolazione a costo zero.