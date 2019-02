La Juve Stabia dopo 26 giornate, è l'unica squadra ancora imbattuta in Serie C. Con soli 9 gol subiti, se non tutto, molto lo deve alla difesa, in particolare al proprio portiere, Paolo Branduani, autore di una vera e propria stagione da record. Rendimento straordinario che gli ha concesso anche l'onere di diventare miglior giocatore della Serie C del mese di Gennaio, premio assegnato da TuttoC.com, il quale raramente viene assegnato ad un portiere.​





NON CHIAMATELO RIVELAZIONE! - Il portiere non è di certo tra i giovani talenti emergenti del calcio italiano, il prossimo 9 marzo infatti, spegnerà ben 30 candeline, ma con questo rendimento, il compleanno non sarà l'unica festa che gli spetta quest'anno. In passato ha giocato nella Spal, dove ha vinto il campionato di Serie C prima e B poi, affiancato da Meret, il quale a causa di un brutto infortunio, lo scavalcò nelle gerarchie, per poi esplodere definitivamente. Lasciatasi la parentesi di Ferrara alle spalle, attualmente non se la passa poi così male, ricopre infatti il ruolo di portiere meno battuto d'Europa in tutti i campionati professionistici. SARACINESCA - I numeri parlano da soli, ed è bene ricordarli. In 26 presenze, è stato battuto solo 9 volte, portando a casa ben 17 cleen sheet, di cui otto nelle ultime otto partite. Branduani non subisce gol da oltre 800 minuti, ed è lui il vero segreto dell'imbattibilità della Juve Stabia in questa stagione. Lo dimostra il fatto che anche quando la fase offensiva non brilla (3 gol nelle ultime 5 partite), la squadra è riuscita ad ottenere 3 vittorie per 1-0 e altrettanti pareggi a reti inviolate, di cui quello con il Catanzaro, caratterizzato da un rigore parato dallo stesso portiere stabiese.