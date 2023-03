è senza dubbio uno degli uomini più vincenti dello sport italiano. Da giocatore prima e da allenatore poi, l’attuale tecnico della Nazionale maschile di pallavolo ha collezionato. Sono per citare gli allori più pregiati.“Io sono un tifoso del Leccee anche quest’anno sono andato a vedere alcune partite - racconta in esclusiva a Calciomercato.com -Quella giallorossa è una squadra interessantissima, guidata da una proprietà sana. Il che non è poco. I mezzi a disposizione sono limitati ma vengono sempre usati correttamente. E poi c’è un direttore sportivo come Pantaleo Corvino che è un fenomeno nel trovare ragazzi che nessuno conosce e che il club sa valorizzare grazie ad un presidente in gamba e ad un allenatore come Marco Baroni, molto capace con i giovani e che ho avuto il piacere di conoscere personalmente. Insomma questo Lecce mi piace molto, anche perché ha un ottimo spirito e una buona organizzazione di gioco”.“Diciamo che l’Inter, rispetto al Lecce, va leggermente meno bene. Ma noi interisti siamo abituati a soffrire e poi, ogni tanto, riusciamo a toglierci qualche grande soddisfazione. Purtroppo quest’anno li vedo molto discontinui e con tanti problemi. Però chissà che la Champions...”.“Io sto sempre molto attento a dire ‘no’ o ‘mai’ in maniera categorica perché non si sa mai cosa succederà domani. Personalmente ho fatto un cambio generazionale puntando su un gruppo di giovani interessanti ma non credo che ci si debba fossilizzare troppo su questi concetti. Nella femminile, ad esempio, abbiamo atlete di colore nate in Italia ma il problema vero è che nel maschile questi ragazzi non ci sono. Tante volte scherzo con Egonu o Sylla chiedendo loro: ‘ma dov’è tuo fratello? Me lo presenti?’. Sinceramente non mi creo il problema. Se c’è un ragazzo capace e valido che entra nei valori della nostra nazionale e del nostro Paese secondo me non ci dobbiamo fare troppi problemi”.“Siamo campioni d’Europa e campioni del mondo in carica quindi è chiaro che su di noi siano delle aspettative molto grosse. Però questo è un passaggio importante per questa squadra fatta di giovani. Diciamo che per noi ora si alza un po’ l’asticella ma se uno si vuole abituarsi a vincere questo non deve certo essere un ostacolo. La competizione ci darà inoltre la possibilità di viaggiare un po’ per l’Italia e di provare a ricambiare parte di quell’immenso affetto che abbiamo ricevuto. L’Europeo sarà impegnativo ma subito dopo ci sarà da affrontare anche il torneo di qualificazione alle Olimpiadi che sarà altrettanto duro. Questa sarà una stagione molto dura, anche più dell’anno olimpico”.“La parola ossessione non mi piace perché non è qualcosa che ti aiuta a vivere meglio, anzi il più delle volte finisce per bloccarti. Noi invece dobbiamo vivere questo percorso con la tensione e la giusta voglia di vincere. Sicuramente è un sogno, come lo è per tutte le squadre. Però i sogni vanno aiutati con il percorso che si compie nel tentativo di raggiungerli”.“Innanzitutto siamo il secondo sport di squadra per numero di tesserati, quindi c’è un grande coinvolgimento. Poi abbiamo un’ottima organizzazione dei campionati e una federazione in continua evoluzione che cerca di supportare sempre al meglio le società. Esiste un grande lavoro sui giovani, che non solo vengono reclutati ma anche fatti crescere e poi mantenuti ad alti livelli. Insomma ci sono un insieme di cose che spingono il movimento verso l’alto. La cosa che però mi piace di più è che non siamo un movimento che si accontenta o che si culla sugli allori. Cerchiamo sempre nuovi stimoli per fare meglio”.“La visibilità è data dai risultati che nel caso della pallanuoto evidentemente ci sono. Forse bisognerebbe utilizzarli come volano per coinvolgere sempre più persone. Io conosco personalmente Sandro Campagna (il selezionatore del Settebello, ndr) e credo che lui sarebbe una persona da sfruttare al 100%, sia per le sue esperienze sportive che per le sue capacità umane. E poi puntarei molto sulle società, che sono le realtà che mandano avanti il movimento quotidianamente. Bisogna in sostanza promuovere al meglio i risultati e coloro che li ottengono”.