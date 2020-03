Frenkie de Jong ha scelto il Barcellona grazie anche al 'consiglio' di Abdelhak Nouri, mentre questi si trovava in coma. A raccontare il curioso episodio è lo stesso De Jong, che a De Wereld Draait Door parla così dello scambio avuto con l'ex compagno all'Ajax, fortunatamente uscito ieri dal coma dopo quasi tre anni: "Quando ancora dovevo scegliere in quale club andare, sono andato a trovare Appie che era ancora in coma e ho trovato sua madre. Lei gli ha chiesto: 'Figlio mio, dove dovrebbe andare a giocare Frenkie?'. E quando lei ha menzionato il Barcellona, lui ha alzato un sopracciglio. E' stato un momento bellissimo, mi ha aiutato a scegliere".