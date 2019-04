Il prossimo calciatore del Barcellona Frenkie de Jong ha parlato a Four Four Two e ha svelato un retroscena di mercato: "Ho avuto un'offerta importante del Tottenham lo scorso anno, ma non era ancora il momento di lasciare l'Ajax. Non avevo ancora disputato una stagione intera nella mia posizione. Ci ho pensato bene, probabilmente mi sarei adattato al meglio al gioco di Pochettino". A luglio, il centrocampista olandese si vestirà di blaugrana per 75 milioni di euro.