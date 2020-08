Intervistato da BeIN Sports, il centrocampista olandese Nigel De Jong racconta del suo rapporto con Roberto Mancini ai tempi del Manchester City, fra il 2009 e il 2012: "Mancini nel suo lavoro mette passione, gli piace vincere. E in generale, ripensandoci ora, per me è stato un grande allenatore. Con lui avevo un rapporto di amore-odio, perché abbiamo entrambi un ego molto grande, abbiamo molto da dire e lo facciamo senza problemi. Quindi ci siamo scontrati spesso. Ma l'ho sempre rispettato per il lavoro che ha fatto al City e anche per aver creato una squadra che ha saputo vincere. E' un personaggio molto focoso, ma ad essere onesti ha sempre tenuto la squadra compatta".