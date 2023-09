Frenkie de Jong promette fedeltà al Barcellona. Il centrocampista olandese (classe 1997 ex Ajax) ha dichiarato dopo la partita di ieri sera vinta 5-0 con l'Anversa in Champions League: "Il rinnovo del mio contratto (in scadenza a giugno 2026, ndr)? Ci pensa il mio agente, io sono felice qui".