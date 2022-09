Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha parlato dell'ultima estate e dell'interessamento del Manchester United: "Ho sempre voluto restare al Barcellona e questo è il motivo per cui sono rimasto calmo in estate. Non posso dare troppi dettagli, ma... Il club ha le sue idee e io le mie e a volte cozzano le une con le altre. Ma alla alla fine tutto è andato bene".