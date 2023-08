Ultima chiamata, Bergamo. Se Charlesnon lo sapesse, è bene ribadirlo con una modesta, ma squillante Sveglia. Il prestito deldel belga è. Può darsi che Gian Pierone tiri fuori le qualità finora nascoste, ma se ciò non accadesse, difficilmente il Milan si metterebbe alla ricerca di una squadra che lo valorizzasse. Anzi si rassegnerebbe a liberarsene accettando una minusvalenza con qualche società militante nei campionati minori.In realtà l’operazione sganciamento dai rossoneri è già cominciata e(i nerazzurri hanno il diritto di riscatto, non l’obbligo), così da consentire al Milan di ammortizzare e recuperare una parte dei 35 milioni spesi un anno fa.e la nuova dirigenza milanista, oltre a non credere più nel ragazzo (ha 22 anni), sanno chePerché, se nel 4-2-3-1 di prima, un trequartista c’era, adesso, nel 4-3-3, non c’è più. L’Atalanta, invece, non solo ce l’ha, ma in genere lo esalta perché tanti palloni passano dai suoi piedi.Intendiamoci bene.E pur essendo sicuro che darà più di un’opportunità a De Ketelaere, la nuova esperienza del belga si annuncia assolutamente “strong”, perché il tecnico di Grugliasco è uno che mette alle strette i suoi calciatori, dà tanto pretende altrettanto, e. Può essere un limite, per me è un merito. Il calcio professionistico coccola e iperprotegge fino all’eccesso i suoi interpreti, tanto che l’ora della maturità scocca, per molti, troppo tardi.A Bergamo ha un vantaggio: Gasperini non crede sia diventato un brocco.