De Ketelaere avvisa il Milan: 'Contro questa Atalanta, deve stare attento'

Charles De Ketelaere, dopo la doppietta in Atalanta-Sassuolo (ottavi di finale di Coppa Italia), ha parlato a Mediaset: "Sapevamo cosa dovevamo fare e l’abbiamo fatto, con una bella prestazione. Tre gol, potevamo segnarne anche di più ma stasera è andato tutto bene".



6 GOL IN TUTTE LE COMPETIZIONI: QUANTO E' MIGLIORATO DALL'ANNO SCORSO E QUANTO LO HA MIGLIORATO GASPERINI - "Sto migliorando sul campo. Il mister mi fa giocare nella posizione che mi piace, anche la squadra gioca bene e abbiamo un grande attacco".



AI QUARTI IL MILAN - "E’ sempre speciale, ma guardiamo avanti. Contro questo De Ketelaere il Milan deve stare attento? Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento".



L'ATALANTA PUO' ARRIVARE FINO IN FONDO IN COPPA ITALIA E VINCERLA? - "Proviamo. La settimana prossima proviamo a vincere e vediamo partita per partita. Se giochiamo bene possiamo vincere ogni partita".