De Ketelaere brilla con l'Atalanta. Gasperini ringrazia il Milan: 'Sfrutto il loro lavoro'

Charles De Ketelaere si sta prendendo l'Atalanta e la Serie A. Il belga è uscito dal cono d'ombra in cui era entrato col Milan e sta dimostrando tutto il suo talento. Con l'Udinese ha fornito due assist a testimonianza di un gran momento di forma. Ne ha parlato anche il suo allenatore, Gasperini, che ne ha tessuto le lodi. Ecco le sue parole.



STIMA - "Oggi è stata la sua miglior partita per continuità, ha la fiducia dei compagni quando gli danno la palla, ne perde molto meno, è spesso determinante. Se cresce in questo modo tutto l'attacco ne trae vantaggio. Al Milan va riconosciuto il merito di averci investito, poi non è facile il primo anno per chi arriva dall'estero ed è così giovane. Ho anche sfruttato il lavoro del Milan e di Pioli. Siamo soddisfatti e penso che oggi abbia giocato la partita più importante da quando è qui. Ha dato prova di una maturità impressionante. È stato un faro per noi, non solo tecnicamente ma anche atleticamente. Questa è stata, senza dubbio, la sua miglior partita con la nostra maglia. La sua capacità di essere un riferimento sicuro in campo è stata fondamentale".