De Ketelaere che impatto all'Atalanta: ha già eguagliato due bomber di Milan e Inter

Charles De Ketelaere ha letteralmente cambiato faccia. L'addio al Milan in estate per approdare all'Atalanta poteva sembrare un passo indietro in carriera, soprattutto per un giocatore pagato 35 milioni di euro per portarlo in Serie A. Il belga è però rinato alla corte di Gian Piero Gasperini e con il doppio assist messo a tabellino nella partita vinta per 2-0 dalla Dea contro l'Udinese ha eguagliato il rendimento di due attaccanti ben più celebrati di lui.



Si tratta di Olivier Giroud, suo ex-compagno di squadra proprio al Milan e di Marcus Thuram protagonista assoluto con l'Inter in questa prima annata in Serie A. Come i due bomber rossonero e nerazzurro De Ketelaere ha all'attivo in stagione almeno 7 gol e almeno 7 assist in questa stagione in tutte le competizioni a cui ha preso parte. Un segnale di una fiducia nei propri mezzi ritrovata.



E a sorridere di questo impatto è anche la stessa Atalanta non solo per l'apporto in zona gol, che ovviamente incide nei risultati, ma anche e soprattutto guardando al futuro. L'ex Bruges è arrivato a Bergamo dal Milan in prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto prefissato a 22 milioni e altri 4 di potenziali bonus. Oggi più che mai l'intenzione è quella di tenerlo all'Atalanta ancora a lungo.