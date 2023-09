Gentile Procuratore,sono un tifoso milanista amareggiato non solo per i risultati scadenti di inizio campionato (ancora mi devo riprendere per la cinquina rifilataci dall'Inter!), ma anche per le scelte di mercato che non appaiono del tutto convincenti. Il più grande rammarico è aver ceduto la promessa belga Charles De Katelaere all'Atalanta, scelta improvvida a mio parere in quanto non si è data la possibilità a questo ragazzo di esprimere il suo potenziale, non c'è stata la pazienza di dargli il tempo di ambientarsi, di imparare la lingua e, soprattutto, di fare minutaggio. A noi tifosi la dirigenza del Milan dovrebbe chiedere scusa in qualche modo, ad esempio riducendo i prezzi dei biglietti! La mia è una provocazione per far capire che vedere Charles fare gol con una maglia neroazzurra (meno male non quella dell'Inter) è un affronto alla nostra fede rossonera!In definitiva chiedo: De Ketelaere da "bidone" a fenomeno in pochi mesi: perché?Grazie per l'attenzioneArchimede di Cinisello, anche recente protagonista in Europa League con gol e standing ovation dei tifosi bergamaschi non appena Charles viene sostituito nei minuti di recupero. Una serata perfetta, un inizio di campionato ugualmente convincente.Non conosciamo i segreti di questa rinascita, ma conosciamo i tempi del calciomercato che non fanno sconti a nessuno, neanche ai campioni o alle giovani promesse. Se un calciatore non rende si cede, se c'è un'offerta si vende, se il calciatore non è sereno in un determinato club sarà il primo a chiedere di essere ceduto...Ma ora l'interrogativo lo giro ai nostri amici di calciomercato.com: