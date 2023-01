Scintille, bagliori. Nulla di più, dato che a Salerno alla prestazione di, subentrato al 63' a Brahim Diaz, è mancata ancora la concretezza, e il, che ha subito il 2-1 di Bonazzoli, ha dovuto tenere alta l'attenzione fino al termine della gara. Un bello spunto dalla destra soffocato all'ultimo dalla difesa granata, due parate di Ochoa nel finale di partita a mortificare la suaNon è ancora il momento dell'urlo liberatorio, tuttavia, ha avuto un impatto quantificabile in occasioni sulla partita. Anche se non è entrato nel tabellino con gol o assist,Rebic, Messias e Origi sono ai box,e con ingressi come quello di Salerno,. Che per il momento non pensa di cambiare, ma il calendario si fa fitto e presenta tanti ostacoli. Troppi, per non far spazio all'idea di metter mano alla rosa e mischiare un po'.Difficile, molto difficile che De Ketelaere sia titolare domenica, nel big match della 17esima giornata di campionato contro la. La grande, quella da non sbagliare, può essere appena dopo,, soprattutto con un reparto offensivo così vessato dagli infortuni. Per ribaltare la convinzione che sia De Ketelaere a correre intorno al Milan, senza riuscire a inserirsi, e dimostrare che sono i rossoneri a poter ruotare attorno a lui.