De Ketelaere: 'Felice all'Atalanta. Le critiche al Milan hanno fatto male, ma ora sono cresciuto'

Redazione CM

L'Atalanta passa a San Siro, elimina il Milan e si regala le semifinali di Coppa Italia, dove la squadra di Gasperini affronterà la Fiorentina nel doppio confronto. Al termine della partita, Charles De Ketelaere ha parlato a Mediaset: "Siamo venuti per questo e abbiamo ottenuto una grande vittoria e una grande sensazione. Ha fatto effetto a San Siro? E' stato un lavoro di squadra oggi, hai visto anche dopo il loro gol abbiamo segnato subito. C'è stata la reazione".



RIVINCITA PERSONALE? - "Si può dire così, ma non sono una persona con pensieri così. Provo a vincere le partite".



LE CRITICHE HANNO FATTO MALE? - "Sì, ma abbiamo vinto oggi e sono cresciuto quest'anno".



FUTURO ALL'ATALANTA? - "Percassi contento di me? Anche io sono contento qua, ma c'è ancora metà stagione da fare e altri gol".