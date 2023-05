A volte per fare un passo avanti serve prima farne uno indietro. La prima stagione dicon ilè stata altamente al di sotto delle aspettative e la parabola discendente si riflette anche sul percorso con la nazionale. Lo scorso inverno la spedizione mondiale in Qatar con il Belgio, ma ora anche i Diavoli Rossi sono pronti a una scelta drastica.- Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, il ctdifficilmente convocherà CDK per gli impegni di giugno contro Austria ed Estonia (match validi per le qualificazioni a Euro 2024) dopo avergli concesso solo 22 minuti nell'amichevole con la Germania dello scorso marzo.e vedrà i Diavoletti incontrare Olanda, Georgia e Portogallo nella fase a gironi., e l'idea del classe 2001, si legge, è di rispondere positivamente alla chiamata del ct del Belgio U21- Un passo indietro con la nazionale per rilanciarsi, anche perché il futuro è ancora da definire., dopo l'eliminazione con l'Inter in semifinale di Champions League, aveva ribadito la fiducia a de Ketelaere: "E' un esempio di giocatore che deve crescere". Tuttavia, dopo la vittoria con la Sampdoria in Serie A,aveva preso un'altra strada lasciando la porta aperta a diversi scenari: "Valuteremo tutto alla fine del campionato"., ma ci sono determinate condizioni che non possono essere ignorate. Prima di tutto queiinvestiti la scorsa estate per strapparlo al Bruges e che oggi, dopo una stagione estremamente deludente, difficilmente possono essere recuperati con una cessione a titolo definitivo.per ritrovare fiducia e continuità altrove per tornare più maturo a Milanello: molto dipenderà dalla volontà del ragazzo e da altri incastri di mercato sulla trequarti (cosa succederà cone l'opzione), ma tra poche settimane la stagione si chiuderà e ci saranno confronti tra dirigenza rossonera ed entourage per valutare la soluzione migliore. In mezzo un Europeo con i giovani del Belgio: può diventare il primo trampolino per il rilancio di De Ketelaere.