Il Milan aspetta e spera nel sì del Bruges per Charles De Ketelaere. Intanto il trequartista belga classe 2001 non è stato convocato dall'allenatore Carl Hoefkens per la prima giornata di campionato, in programma domenica in casa contro il Genk con calcio d'inizio alle ore 13.30. Domenica scorsa lo stesso calciatore era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della Supercoppa belga vinta contro il Gent.



LA TRATTATIVA - C'è ancora distanza tra i 35 milioni di euro più bonus richiesti dal Bruges (per arrivare ai 37 milioni messi sul piatto dal Leeds) e i 30 milioni più 2 milioni di bonus offerti dal Milan. Che ha già trovato un accordo con De Ketelaere sulla base di un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno. Allo stesso tempo però i dirigenti rossoneri tengono aperte alcune piste alternative, come quella che porta al marocchino Hakim Ziyech del Chelsea (ex Ajax).