. I numeri sembrano suggerire una scontata conclusione:a Bergamo ha trovato l’ambiente ideale per esprimere le sue qualità, grazie alla fiducia che gli ha subito concesso. I numeri, però, a cominciare da quelli sul possesso-palla, spesso ingannano per cui è presto per trarre conclusioni dopo meno di 90’. Ricordare, per credere, la buona impressione che fece il talento belga alle sue prime partite con il Milan e in particolare in quella contro il Bologna, alla terza giornata, in casa.. E’ vero che tutti o quasi gli stranieri hanno bisogno di tempo per ambientarsi, come è capitato al grandesempre citato in questi casi. Ma a parte il fatto che, nato meno di un mese prima rispetto a De Ketelaere e proveniente da un Paese e da un campionato molto più diversi dal nostro, si è subito ambientato nel Napoli, nemmeno il tempo ha giocato a favore del ventiduenne centrocampista belga, sul quale Maldini e Massara avevano investito ben, che ha saputo valorizzare tutti i nuovi giocatori giovani a sua disposizione, da, inventandosicentrale dopo l’infortunio di Kjaer,, facendolo giocare come trequartista dietro Giroud, come centrocampista puro con libertà di spostamenti su tutto il fronte dell’attacco e anche più avanzato.e a nulla è valso lasciarlo a riposo, o farlo entrare dalla panchina come ha fatto Gasperini domenica scorsa. De Ketelaere ha fatto regolarmente scena muta, continuando a vagare per il campo con la sua aria smarrita e la bocca aperta, come se cercasse l’ispirazione dal cielo., perché nessun allenatore, e tantomeno Pioli, è così autolesionista da lasciare fuori un giocatore in grado di fare la differenza anche in pochi minuti. Molto più semplicemente,, una qualità che non fa rima con l’età, perché c’è chi aveva la personalità a diciotto anni come Baresi o lo stesso Maldini e chi invece non l’ha mai avuta neppure a trenta, ferma restando la qualità tecnica che tutti hanno sempre riconosciuto a De Ketelaere.. E in questo senso gli esempi non mancano perché, che era un promettente centrocampista nell’Atalanta, non riuscì a confermarsi alla Juventus, dopo l’addio di Platini. Come, altro centrocampista prodotto del vivaio dell’Atalanta, prima al Milan e poi all’Inter è rimasto soltanto un anno. Ecco perché. Il quale, tra l’altro, è durato pochissimo sulla panchina dell’Inter.