È stato il grande acquisto dell'ultimo mercato estivo del Milan targato Maldini, e adesso i nuovi dirigenti rossoneri sono lì in Via Aldo Rossi a trovargli una nuova sistemazione. Per un addio definitivo o, più probabile, per rinascere altrove e successivamente affermarsi sotto la Madonnina. L'estate di De Ketelaere è destinata ad accendersi nelle prossime settimane, quando delle proposte concrete potrebbero arrivare davvero al duo Furlani-Moncada.



L'IPOTESI ITALIANA - A formularla potrebbe essere l'Atalanta, che fino ad ora però si è fermata ad un semplice sondaggio. Il profilo del belga piace agli orobici, che di lui han chiesto in occasione dei contatti andati in scena con al centro Lorenzo Colombo. Ma non oltre. Zero offerte e l'eventuale ostacolo ingaggio da superare. L'ex Bruges guadagna attualmente a Milano poco più di 2 milioni di euro a stagione.



ALTRE STRADE - Al momento l'opzione Atalanta sarebbe l'unica che permetterebbe a De Ketelaere di restare in Italia: il Psv, che pure lo ha chiesto dopo la partenza di Xavi Simons con direzione Psg, non infiamma la fantasia del trequartista belga, ancora mai a segno col Milan in gare ufficiali. Da capire invece come reagirà il 22enne davanti all'interesse del Lens, riportare nelle ultime ore da alcuni media transalpini. Con i francesi De Ketelaere avrebbe anche la vetrina della Champions League.