Lisardo De La Vega, padre del giovane Pedro, ha parlato del figlio che si sta conquistando la vetrina del Sub20, impressionando nella Nazionale Argentina. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “La Juve è un grande club ma credo che Pedro debba fare tutto senza fretta. Verrà anche il tempo di scegliere tra Italia e Spagna, ad esempio. Ora, però, deve fare la sua strada nel Lanus. Offerte milionarie? Io so solo che abbiamo un ottima relazione con il club. Chi è interessato si faccia avanti con il Lanus. Poi, si rivolgano a me o a Carolina Mascardi, la nostra unica consulente sin da quando Pedro era nelle giovanili. Non abbiamo dato mandato a nessun’altro, perché il futuro di Pedro va progettato con calma, senza forzature”.