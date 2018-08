Koulibaly

SOGNO SCUDETTO - "I tifosi pensano solo allo Scudetto, ma non si ricordano dov'era il Napoli 14 anni fa. Poi si dimenticano la forza della Juve: Ronaldo ha sorpreso tutti. Non siate così tristi, godiamoci questa squadra che c'è chi lavora per voi ed è pronto a dare tutto per vincere. Ma senza imbrogliare: se io arrivo secondo perchè c'è qualcun altro che imbroglia, io resto secondo, rispetto le regole".

Aurelio, presidente del, ha parlato nell'immediata vigilia dell'amichevole che gli azzurri giocheranno alle 19 a Dublino contro il"Che meraviglia questo stadio. E' ancora vuoto, ma ci saranno 57 mila persone, sold out per un'amichevole quando di solito non interessano a nessuno. Ha la conformazione di un impianto per il rugby, ma speriamo di fare uno stadio altrettanto bello a Napoli."."E' uno spettacolo quando spiega il match ai giocatori, sembra di stare all'università. E’ disteso, tratta tutti in grande amiciza, ha un rapporto straordinario con i giocatori e con il suo gruppo di lavoro"".L’attaccante? Ne abbiamo otto, fate un torto al tecnico che li ama e non li ha ancora sperimentati e ai giocatori stessi che si offenderanno prima o poi. Perché riportare il vecchio offuscando il nuovo?è rimasto,? Mi è arrivata offerta da 90 milioni da 3 squadre ma le ho sempre rispedite al mittente".