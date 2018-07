Torna a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha parlato con il neo tecnico Carlo Ancelotti e con Lorenzo Insigne dal ritiro di Dimaro, dove hanno risposto alle domande fatte dai tanti tifosi presenti.

Tra i temi toccati, quello riguardante l'agognato top player. Il presidente De Laurentiis ha così risposto: "Voi non vi rendete conto di quanto siete offensivi verso i top player che sono già in squadra, guarda caso City, Chelsea e altri ci stanno violentando per portarceli via. Dovete ringraziare che avete un presidente che, quando Conte lo ha chiamato proponendo 58 milioni per Koulibaly, ha detto no. Ci manca solo un terzino destro che sappia giocare anche a sinistra. Maggio è andato via, dobbiamo trovare un altro terzino che diventi o che già sia un top player. So che vorreste Cavani. Sgombriamo subito il campo. Guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. E’ grave screditare gli altri a favore di uno solo. Con uno solo non si vince. Avete visto quando Higuain segnò 36 gol. Cavani ha un telefono. Se vuole mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio e mi mette in condizione di parlare con il PSG per vedere se il club vorrà cederlo. Ha parte della famiglia a Napoli, ma quando è dovuto andare via per guadagnare di più lo ha fatto".